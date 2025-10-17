Crespo se abala no São Paulo: 'Não tem meta, não tem nada'

O São Paulo vive mais um capítulo de sua interminável sequência de problemas médicos. Na derrota para o Grêmio, Wendell deixou o campo de maca com suspeita de fascite plantar e se tornou o 11º desfalque do elenco tricolor.

O lateral-esquerdo deixou o gramado da Arena do Grêmio com dores e de maca, diagnosticado inicialmente com fascite plantar. Ele passará por exames nesta sexta-feira.

Este é o 11° problema de lesão do São Paulo neste momento. O Tricolor viajou a Porto Alegre sem dez jogadores - algo "inacreditável", avaliou o treinador Hernán Crespo, após a derrota, que fez o time estacionar na tabela, a cinco pontos do G-6, em oitavo.