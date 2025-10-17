17 de outubro de 2025
MUNDIAL 2026

Pré-venda da Copa chega a 1 milhão de entradas, com Brasil em 6º

da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/Fifa
Gianni Infantino, presidente da Fifa
Gianni Infantino, presidente da Fifa

Ao fim da primeira fase de pré-venda de ingressos para a Copa do Mundo de 2026, iniciada em setembro, a Fifa anunciou que um milhão de entradas já foram adquiridas para a competição que terá Estados Unidos, Canadá e México como países-sede.

Pessoas de 212 países já compraram ingressos. A entidade máxima do futebol abrirá uma nova fase de vendas em outubro.

A maior demanda de entradas veio dos países anfitriões. Ingleses, alemães e brasileiros, em ordem, aparecem como os maiores interessados na sequência.

"Nesta sexta-feira (17), comemoramos a venda de mais de 1 milhão de ingressos para a Copa do Mundo da FIFA após o Sorteio de Pré-Venda Visa. É uma resposta incrível e um sinal maravilhoso de que a maior e mais inclusiva Copa do Mundo da FIFA da história está cativando a imaginação de torcedores em todos os lugares", disse Gianni Infantino, presidente da Fifa.

A menos de um ano da Copa, 28 seleções já garantiram vaga na competição. Todos os continentes já têm ao menos um representante na Copa.

Veja os país classificados:

  • África: Marrocos, Tunísia, Argélia, Egito, Gana, Cabo Verde, África do Sul, Costa do Marfim e Senegal
  • América Central e do Norte: Canadá, México e Estados Unidos
  • América do Sul: Argentina, Brasil, Equador, Uruguai, Colômbia e Paraguai
  • Ásia: Japão, Austrália (disputa as eliminatórias asiáticas), Irã, Uzbequistão, Coreia do Sul, Jordânia, Qatar e Arábia Saudita
  • Europa: Inglaterra
  • Oceania: Nova Zelândia

