Pré-venda da Copa chega a 1 milhão de entradas, com Brasil em 6º
Ao fim da primeira fase de pré-venda de ingressos para a Copa do Mundo de 2026, iniciada em setembro, a Fifa anunciou que um milhão de entradas já foram adquiridas para a competição que terá Estados Unidos, Canadá e México como países-sede.
Pessoas de 212 países já compraram ingressos. A entidade máxima do futebol abrirá uma nova fase de vendas em outubro.
A maior demanda de entradas veio dos países anfitriões. Ingleses, alemães e brasileiros, em ordem, aparecem como os maiores interessados na sequência.
"Nesta sexta-feira (17), comemoramos a venda de mais de 1 milhão de ingressos para a Copa do Mundo da FIFA após o Sorteio de Pré-Venda Visa. É uma resposta incrível e um sinal maravilhoso de que a maior e mais inclusiva Copa do Mundo da FIFA da história está cativando a imaginação de torcedores em todos os lugares", disse Gianni Infantino, presidente da Fifa.
A menos de um ano da Copa, 28 seleções já garantiram vaga na competição. Todos os continentes já têm ao menos um representante na Copa.
Veja os país classificados:
- África: Marrocos, Tunísia, Argélia, Egito, Gana, Cabo Verde, África do Sul, Costa do Marfim e Senegal
- América Central e do Norte: Canadá, México e Estados Unidos
- América do Sul: Argentina, Brasil, Equador, Uruguai, Colômbia e Paraguai
- Ásia: Japão, Austrália (disputa as eliminatórias asiáticas), Irã, Uzbequistão, Coreia do Sul, Jordânia, Qatar e Arábia Saudita
- Europa: Inglaterra
- Oceania: Nova Zelândia