Pré-venda da Copa chega a 1 milhão de entradas, com Brasil em 6º

Ao fim da primeira fase de pré-venda de ingressos para a Copa do Mundo de 2026, iniciada em setembro, a Fifa anunciou que um milhão de entradas já foram adquiridas para a competição que terá Estados Unidos, Canadá e México como países-sede.

Pessoas de 212 países já compraram ingressos. A entidade máxima do futebol abrirá uma nova fase de vendas em outubro.

A maior demanda de entradas veio dos países anfitriões. Ingleses, alemães e brasileiros, em ordem, aparecem como os maiores interessados na sequência.