Palmeiras tem 68,3% de chance de título, e Cruzeiro despenca

A 28ª rodada do Brasileiro acabou, e a dupla Palmeiras-Flamengo segue cada vez mais favorita ao título do torneio: juntos, paulistas e cariocas somam mais de 98% de chances de ficar com a taça (68,3% para o alviverde e 29,8% para o rubro-negro). Os dados são do departamento de matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais).

Briga pelo título

Palmeiras e Flamengo venceram na quarta-feira (15) e se descolaram do Cruzeiro, que empatou o clássico contra o Atlético-MG e despencou nas chances, segundo o levantamento.

A rodada também foi boa para o Mirassol, que fecha o G4 com folga. A equipe do interior paulista superou o Inter atuando em casa e segue viva ?mesmo com uma porcentagem modesta.

O Bahia, que perdeu para o Vitória nesta quinta-feira (16), praticamente deu adeus à briga pelo troféu. A situação do Fluminense, mesmo superando o Juventude, também é complicada.

  • Palmeiras - 68,3% (era de 69% na última rodada)
  • Flamengo - 29,8% (era de 25,1%)
  • Cruzeiro - 1,8% (era de 5,2%)
  • Mirassol - 0,16% (era de 0,2%)
  • Bahia - 0,012% (era de 0,2%)
  • Fluminense - 0,004% (era de 0%)
  • Botafogo - 0,001% (era de 0,01%)

E o rebaixamento?

O Sport tem o maior risco, com mais de 99%. O lanterna do Brasileirão empatou em 1 a 1 com o Ceará atuando em casa.

Juventude chegou a 94,1% de chance de cair para a Série B, enquanto o Fortaleza passa de 80%. O Vitória, com 65,5% "fecha" o quarteto com maior risco de rebaixamento.

Já o Santos reagiu com a vitória sobre o Corinthians e tem 16,8% de chance de rebaixamento - o rival do Peixe, aliás, acumula 10,9% de risco de queda.

  • Sport - 99,32%
  • Juventude - 94,1%
  • Fortaleza - 86%
  • Vitória - 65,5%
  • Santos - 16,8%%
  • Inter - 11,8%%
  • Corinthians - 10,9%
  • Atlético-MG - 7,1%
  • Ceará - 2,6%
  • Red Bull Bragantino - 2,1%
  • Grêmio - 1,8%
  • Vasco - 1,3%
  • São Paulo - 0,79%
  • Fluminense - 0,009%
  • Botafogo - 0,004%
  • Bahia - 0,001%

Como está a tabela do Brasileiro

  1. Palmeiras - 61 pontos (27 jogos)
  2. Flamengo - 58 pontos (27 jogos)
  3. Cruzeiro - 53 pontos (28 jogos)
  4. Mirassol - 49 pontos (28 jogos)
  5. Botafogo - 43 pontos (28 jogos)
  6. Bahia - 43 pontos (27 jogos)
  7. Fluminense - 41 pontos (27 jogos)
  8. São Paulo - 38 pontos (28 jogos)
  9. Vasco - 36 pontos (28 jogos)
  10. Red Bull Bragantino - 36 pontos (28 jogos)
  11. Grêmio - 36 pontos (28 jogos)
  12. Ceará - 35 pontos (27 jogos)
  13. Corinthians - 33 pontos (28 jogos)
  14. Atlético-MG - 33 pontos (27 jogos)
  15. Internacional - 32 pontos (27 jogos)
  16. Santos - 31 pontos (27 jogos)
  17. Vitória - 28 pontos (28 jogos)
  18. Fortaleza - 24 pontos (27 jogos)
  19. Juventude - 23 pontos (28 jogos)
  20. Sport - 17 pontos (27 jogos)

