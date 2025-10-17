Palmeiras tem 68,3% de chance de título, e Cruzeiro despenca

A 28ª rodada do Brasileiro acabou, e a dupla Palmeiras-Flamengo segue cada vez mais favorita ao título do torneio: juntos, paulistas e cariocas somam mais de 98% de chances de ficar com a taça (68,3% para o alviverde e 29,8% para o rubro-negro). Os dados são do departamento de matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais).

Briga pelo título

Palmeiras e Flamengo venceram na quarta-feira (15) e se descolaram do Cruzeiro, que empatou o clássico contra o Atlético-MG e despencou nas chances, segundo o levantamento.

A rodada também foi boa para o Mirassol, que fecha o G4 com folga. A equipe do interior paulista superou o Inter atuando em casa e segue viva ?mesmo com uma porcentagem modesta.