Palmeiras tem 68,3% de chance de título, e Cruzeiro despenca
A 28ª rodada do Brasileiro acabou, e a dupla Palmeiras-Flamengo segue cada vez mais favorita ao título do torneio: juntos, paulistas e cariocas somam mais de 98% de chances de ficar com a taça (68,3% para o alviverde e 29,8% para o rubro-negro). Os dados são do departamento de matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais).
Briga pelo título
Palmeiras e Flamengo venceram na quarta-feira (15) e se descolaram do Cruzeiro, que empatou o clássico contra o Atlético-MG e despencou nas chances, segundo o levantamento.
A rodada também foi boa para o Mirassol, que fecha o G4 com folga. A equipe do interior paulista superou o Inter atuando em casa e segue viva ?mesmo com uma porcentagem modesta.
O Bahia, que perdeu para o Vitória nesta quinta-feira (16), praticamente deu adeus à briga pelo troféu. A situação do Fluminense, mesmo superando o Juventude, também é complicada.
- Palmeiras - 68,3% (era de 69% na última rodada)
- Flamengo - 29,8% (era de 25,1%)
- Cruzeiro - 1,8% (era de 5,2%)
- Mirassol - 0,16% (era de 0,2%)
- Bahia - 0,012% (era de 0,2%)
- Fluminense - 0,004% (era de 0%)
- Botafogo - 0,001% (era de 0,01%)
E o rebaixamento?
O Sport tem o maior risco, com mais de 99%. O lanterna do Brasileirão empatou em 1 a 1 com o Ceará atuando em casa.
Juventude chegou a 94,1% de chance de cair para a Série B, enquanto o Fortaleza passa de 80%. O Vitória, com 65,5% "fecha" o quarteto com maior risco de rebaixamento.
Já o Santos reagiu com a vitória sobre o Corinthians e tem 16,8% de chance de rebaixamento - o rival do Peixe, aliás, acumula 10,9% de risco de queda.
- Sport - 99,32%
- Juventude - 94,1%
- Fortaleza - 86%
- Vitória - 65,5%
- Santos - 16,8%%
- Inter - 11,8%%
- Corinthians - 10,9%
- Atlético-MG - 7,1%
- Ceará - 2,6%
- Red Bull Bragantino - 2,1%
- Grêmio - 1,8%
- Vasco - 1,3%
- São Paulo - 0,79%
- Fluminense - 0,009%
- Botafogo - 0,004%
- Bahia - 0,001%
Como está a tabela do Brasileiro
- Palmeiras - 61 pontos (27 jogos)
- Flamengo - 58 pontos (27 jogos)
- Cruzeiro - 53 pontos (28 jogos)
- Mirassol - 49 pontos (28 jogos)
- Botafogo - 43 pontos (28 jogos)
- Bahia - 43 pontos (27 jogos)
- Fluminense - 41 pontos (27 jogos)
- São Paulo - 38 pontos (28 jogos)
- Vasco - 36 pontos (28 jogos)
- Red Bull Bragantino - 36 pontos (28 jogos)
- Grêmio - 36 pontos (28 jogos)
- Ceará - 35 pontos (27 jogos)
- Corinthians - 33 pontos (28 jogos)
- Atlético-MG - 33 pontos (27 jogos)
- Internacional - 32 pontos (27 jogos)
- Santos - 31 pontos (27 jogos)
- Vitória - 28 pontos (28 jogos)
- Fortaleza - 24 pontos (27 jogos)
- Juventude - 23 pontos (28 jogos)
- Sport - 17 pontos (27 jogos)