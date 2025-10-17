São Paulo tem 38 casos confirmados de intoxicação por metanol

O estado de São Paulo chegou a 38 casos confirmados de intoxicação por metanol e 44 em investigação de acordo com balanço da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo desta sexta-feira (17).

O total de casos descartados, após análises clínicas, epidemiológicas e laboratoriais, subiu para 369.

Nesta sexta (17), a Polícia Civil cumpriu sete mandados em uma operação contra suspeitos de falsificar e adulterar bebidas alcoólicas. A ação foi um desdobramento da operação realizada na semana passada que desmantelou uma fábrica clandestina em São Bernardo do Campo.