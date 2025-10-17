MP-SP apura desvios e cita interferência da gestão Tarcísio

O MP-SP (Ministério Público de São Paulo) afirma que o governo paulista fez pagamentos irregulares em 147 contratos da Secretaria da Agricultura no fim de 2022, na gestão Rodrigo Garcia (na época do PSDB), e colheu relatos de que a gestão Tarcísio de Freitas (Republicanos) agiu para conter as investigações.

De acordo com depoimentos colhidos pela Promotoria do Patrimônio Público da capital, o secretário da Agricultura, Guilherme Piai, afastou os servidores que denunciaram as irregularidades, arquivou processos de apuração interna e promoveu auxiliares que elaboraram pareceres usados para suspender a investigação, que foi encerrada na esfera administrativa.

Uma das testemunhas, o ex-secretário-executivo Marcos Renato Böttcher, disse aos promotores que avisou Tarcísio pessoalmente das irregularidades. Em depoimento, afirmou ter ouvido do governador na ocasião a seguinte frase: "Vou dar um conselho para vocês: formalizem tudo e encaminhem para os órgãos de controle externo". Böttcher foi demitido semanas depois.