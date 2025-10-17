Desmascarada mulher com gravidez e câncer de mentira; VÍDEO

Uma mulher foi presa em flagrante em Ribeirão do Pinhal (PR) por inventar que estava grávida e com câncer de mama para arrecadar dinheiro num programa de rádio. Ela participou de uma transmissão ao vivo na Rádio Terra Nativa Pinhal, onde contou a falsa história e pediu ajuda fpara custear uma cesariana “urgente” e o suposto tratamento.

Com o golpe, a mulher arrecadou R$2,6 mil de ouvintes comovidos e ainda vendeu rifas a R$ 20 cada. A farsa foi descoberta durante o próprio programa, quando ouvintes desconfiaram das informações e alertaram a rádio. A Secretaria Municipal de Saúde confirmou que ela não estava em nenhum tratamento médico.