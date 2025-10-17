17 de outubro de 2025
R$2 MIL EM DOAÇÕES

Desmascarada mulher com gravidez e câncer de mentira; VÍDEO

Reprodução de vídeo/Rádio Terra Nativa Pinhal
Mulher participou de um programa ao vivo para arrecadar doações para supostos tratamentos de saúde.
Uma mulher foi presa em flagrante em Ribeirão do Pinhal (PR) por inventar que estava grávida e com câncer de mama para arrecadar dinheiro num programa de rádio. Ela participou de uma transmissão ao vivo na Rádio Terra Nativa Pinhal, onde contou a falsa história e pediu ajuda fpara custear uma cesariana “urgente” e o suposto tratamento.

Leia mais: Grávida de Taubaté volta à TV após 13 anos e fala sobre nova fase

Com o golpe, a mulher arrecadou R$2,6 mil de ouvintes comovidos e ainda vendeu rifas a R$ 20 cada. A farsa foi descoberta durante o próprio programa, quando ouvintes desconfiaram das informações e alertaram a rádio. A Secretaria Municipal de Saúde confirmou que ela não estava em nenhum tratamento médico.

A polícia foi chamada e prendeu a mulher em flagrante quando ela voltou à rádio para buscar as doações. Aos agentes, ela confessou ter inventado a gravidez e a doença para pagar dívidas. O caso é investigado como estelionato.

*Com informações da Folhapress

