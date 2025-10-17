Brigitte Bardot, 91, é internada com 'doença grave' na França

A atriz francesa Brigitte Bardot, de 91 anos, está internada há três semanas em um hospital de Toulon, no sul da França, desde o diagnóstico de uma “doença grave”, segundo o Daily Mail. A artista, levada às pressas de sua casa em Saint-Tropez, passou por cirurgia e continua sob observação médica.

Leia mais: Prestes a completar 77 anos, Brigitte Bardot concede entrevista

De acordo com o jornal local Var-Matin, o quadro de Bardot é “preocupante”. Representantes da atriz ainda não comentaram o caso.