Brigitte Bardot, 91, é internada com 'doença grave' na França

A atriz francesa Brigitte Bardot, de 91 anos, está internada há três semanas em um hospital de Toulon, no sul da França, desde o diagnóstico de uma “doença grave”, segundo o Daily Mail. A artista, levada às pressas de sua casa em Saint-Tropez, passou por cirurgia e continua sob observação médica.
De acordo com o jornal local Var-Matin, o quadro de Bardot é “preocupante”. Representantes da atriz ainda não comentaram o caso.
Símbolo do cinema francês das décadas de 1950 e 1960, Bardot ficou mundialmente conhecida por papéis marcantes em E Deus Criou a Mulher (1956) e O Desprezo (1963). Longe das telas desde os anos 70, dedicou-se ao ativismo em defesa dos animais por meio da Brigitte Bardot Foundation.