Ator critica Wagner Moura por omitir Tropa de Elite

Sandro Rocha, lembrado como o Russo de Tropa de Elite I e II, rompeu o silêncio sobre a polêmica envolvendo Wagner Moura. Em entrevista ao programa Pleno Time, ele comentou a falta do clássico de José Padilha na lista de filmes nacionais que Moura indicou recentemente.
“O Wagner é livre para escolher o que quiser. O problema é que ele se esconde atrás de uma espiral de silêncio, de uma tentativa de roubar o senso comum da população, apoiado por uma mídia que se coloca como se fosse verdade. Todo mundo começou a se interessar pelo trabalho do Wagner a partir de Tropa de Elite, e não citar o filme mais visto da história do cinema nacional não tem a ver com escolha individual, mas com o fato de eles acharem que o filme é fascista. A cultura no Brasil foi aparelhada, e a esquerda tem calado as pessoas na base do medo”, disse Sandro.
O ator também falou sobre perseguição nos bastidores da carreira por suas posições políticas. “Eu jamais imaginei que, dentro da classe artística, você não pudesse ter opinião divergente. Sempre fui uma pessoa que não abre mão da minha independência e da minha forma de me expressar, e paguei o preço por isso. Fui afastado da minha profissão por conta da minha posição política pró-Bolsonaro. Tiraram-me de filmes para os quais eu já estava escalado, e houve uma perseguição nos bastidores para que eu não fosse contratado.”
Atualmente no mercado imobiliário, Sandro revelou sua relação com a atuação: “Minha carreira nunca foi pautada apenas na expressão artística. Sempre fui empresário e trabalho desde os 13 anos. Eu vendia sorvete e brigadeiro no meu condomínio para ajudar nas despesas de casa. Nunca dependi 100% da minha carreira, mas hoje minha relação com a arte é zero, é uma relação de saudade. Minha carreira me foi tirada por conta do meu posicionamento.”
*Com informações do Metrópoles