Ator critica Wagner Moura por omitir Tropa de Elite

Sandro Rocha, lembrado como o Russo de Tropa de Elite I e II, rompeu o silêncio sobre a polêmica envolvendo Wagner Moura. Em entrevista ao programa Pleno Time, ele comentou a falta do clássico de José Padilha na lista de filmes nacionais que Moura indicou recentemente.

“O Wagner é livre para escolher o que quiser. O problema é que ele se esconde atrás de uma espiral de silêncio, de uma tentativa de roubar o senso comum da população, apoiado por uma mídia que se coloca como se fosse verdade. Todo mundo começou a se interessar pelo trabalho do Wagner a partir de Tropa de Elite, e não citar o filme mais visto da história do cinema nacional não tem a ver com escolha individual, mas com o fato de eles acharem que o filme é fascista. A cultura no Brasil foi aparelhada, e a esquerda tem calado as pessoas na base do medo”, disse Sandro.