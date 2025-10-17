Calor de 34°C hoje antecede frente fria no fim de semana

Apesar do calor da tarde, o céu deverá ter muitas nuvens e há chance de chuva isolada durante a noite.

São Paulo deverá enfrentar grandes variações climáticas nos próximos dias. Previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) aponta para até 34°C de temperatura máxima nesta sexta-feira (17), um contraste contra os 15°C esperados para as primeiras horas da manhã.

Mas há previsão de virada no tempo no fim de semana, por causa da chegada de uma frente fria. Conforme o Inmet, deve chover o dia todo no sábado (18) na capital paulista.

Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergência), da Prefeitura de São Paulo, no sábado, a propagação da frente fria pelo litoral paulista pode provocar chuvas de moderada a forte intensidade e rajadas de vento que podem superar os 50 Km/h no município

Há potencial para formação de alagamentos e queda de árvores, afirmam os meteorologistas do órgão municipal. A temperatura deve oscilar entre 18°C e 27°C.