Ladrão de bolacha recheada reclama do lanche da cela

Um homem de 26 anos preso em Sobradinho (DF) por furtar o mesmo comércio mais de dez vezes, sempre atrás de biscoitos recheados, reclamou do lanche oferecido na delegacia. Segundo a Polícia Civil do DF, o detento achou a bolacha do “kit-lanche” muito ruim.

O rapaz foi reconhecido pelo dono do comércio e preso nas redondezas logo depois do último furto. Aos policiais, confessou a série de roubos e explicou que comprava um item barato para despistar e, em seguida, levava as bolachas preferidas.