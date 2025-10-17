17 de outubro de 2025
'MUITO RUIM'

Ladrão de bolacha recheada reclama do lanche da cela

O detento achou a bolacha do “kit-lanche” da delegacia muito ruim.

Um homem de 26 anos preso em Sobradinho (DF) por furtar o mesmo comércio mais de dez vezes, sempre atrás de biscoitos recheados, reclamou do lanche oferecido na delegacia. Segundo a Polícia Civil do DF, o detento achou a bolacha do “kit-lanche” muito ruim.

O rapaz foi reconhecido pelo dono do comércio e preso nas redondezas logo depois do último furto. Aos policiais, confessou a série de roubos e explicou que comprava um item barato para despistar e, em seguida, levava as bolachas preferidas.

O comerciante não divulgou o cálculo do prejuízo, mas os furtos foram registrados em vídeo. De acordo com o Metrópoles, o suspeito cumpria prisão domiciliar por roubo à mão armada e poderá responder por até quatro anos de prisão por cada novo furto.

*Com informações do Metrópoles