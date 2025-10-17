Vitória bate Bahia e se aproxima de dupla na luta contra Z4

O Vitória mostrou quem manda em um Barradão pulsante, superou o rival Bahia por 2 a 1 e ficou mais perto de deixar a zona de rebaixamento do Brasileirão. Kayzer abriu o placar para os mandantes, que foram vazados por Tiago ainda no 1º tempo e sacramentaram o placar com Cáceres na etapa final. O Ba-Vi ainda teve expulsão nos acréscimos.

Com o resultado, a equipe de Jair Ventura alcançou os 28 pontos, apenas três a menos que o Santos e quatro em relação ao Internacional -paulistas e gaúchos, no entanto, têm um jogo a menos em relação ao rubro-negro, que abre o Z4.

O Bahia, por outro lado, estacionou nos 43 pontos e desperdiçou a chance de ultrapassar o Botafogo, que é o 5º colocado. De quebra, a equipe de Rogério Ceni viu o Mirassol vencer seu duelo e disparar, com 49 pontos, no 4º lugar.