17 de outubro de 2025
Portal Sampi

Portal Sampi
Portal Sampi

buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
FUTEBOL

Flaco López e Haaland são melhores no jogo aéreo ofensivo

da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Cesar Greco/Palmeiras
Flaco López é o segundo melhor atacante do mundo quando o assunto é jogo aéreo
Flaco López é o segundo melhor atacante do mundo quando o assunto é jogo aéreo

Artilheiro do Palmeiras na temporada, Flaco López é também o segundo melhor atacante do mundo quando o assunto é jogo aéreo, atrás apenas de Erling Haaland, do Manchester City.

O levantamento, publicado nesta quinta-feira (16), foi feito pelo Observatório de Futebol do Centro Internacional para Estudos Esportivos (CIES) e avaliou o desempenho de atletas nos últimos seis meses.

O que aconteceu

Haaland conseguiu a nota máxima estabelecida pelo estudo na categoria. Na atual temporada europeia, o atacante tem 20 gols em 11 jogos, incluindo partidas por clube e seleção.

Já Flaco López foi avaliado com a nota 98,6 (de 100 possíveis). O atacante soma 23 gols em 53 jogos em 2025 - desempenho que rendeu convocações para a seleção argentina.

O único atacante brasileiro entre os 10 melhores do estudo é Everaldo, do Fluminense. O atacante, que viveu bom momento no meio do ano, após o Mundial de Clubes, conseguiu a nota 94,4.

Confira o Top-10 de melhores atacantes na bola aérea

  1. Erling Haaland (NOR) - Manchester City (ING)
  2. Flaco López (ARG) - Palmeiras (BRA)
  3. Ronaldo Martínez (PAR) - Platense (ARG)
  4. Barnabás Varga (HUN) - Ferencvaros (HUN)
  5. Alexander Sorloth (NOR) - Atlético de Madri (ESP)
  6. Ante Budimir (CRO) - Osasuna (ESP)
  7. Ludovic Ajorque (FRA) - Brest (FRA)
  8. Aurélien Scheidler (FRA) - Royal Charleroi (BEL)
  9. Aleksandr Sobolev (RUS) - Zenit (RUS)
  10. Everaldo (BRA) - Fluminense (BRA)

Comentários

Comentários