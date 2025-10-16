Flaco López e Haaland são melhores no jogo aéreo ofensivo

Artilheiro do Palmeiras na temporada, Flaco López é também o segundo melhor atacante do mundo quando o assunto é jogo aéreo, atrás apenas de Erling Haaland, do Manchester City.

O levantamento, publicado nesta quinta-feira (16), foi feito pelo Observatório de Futebol do Centro Internacional para Estudos Esportivos (CIES) e avaliou o desempenho de atletas nos últimos seis meses.

O que aconteceu

Haaland conseguiu a nota máxima estabelecida pelo estudo na categoria. Na atual temporada europeia, o atacante tem 20 gols em 11 jogos, incluindo partidas por clube e seleção.