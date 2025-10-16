Na Casa Branca, Brasil pressiona EUA por redução de tarifaço

O chanceler Mauro Vieira se reuniu nesta quinta-feira (16) com o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, na Casa Branca, em Washington. Segundo o g1, o encontro de pouco mais de uma hora teve como principal pauta o tarifaço de 50% imposto por Donald Trump a produtos brasileiros.
O governo Lula tenta reverter a taxação para o maior número possível de itens, enquanto os Estados Unidos negociam as condições para flexibilizar as medidas. A reunião ocorre uma semana após o telefonema entre Lula e Trump e é vista como um passo para reduzir tensões comerciais entre os dois países.
Rubio e Vieira conversaram a sós por cerca de 15 minutos, antes de voltarem a discutir com suas equipes. Após o encontro, o chanceler brasileiro retornou à embaixada em Washington, onde deve falar à imprensa.
O ministro da Secretaria de Comunicação, Sidônio Palmeira, comentou o diálogo em tom diplomático: “O Brasil negocia com foco no comércio, firmeza na soberania e leveza no tom. Afinal, como lembrou o presidente: não pintou química, pintou uma petroquímica com Trump.”
Nos bastidores, diplomatas brasileiros também avaliam que os EUA podem usar a negociação comercial para discutir temas políticos, como a posição do Brasil sobre a moeda do Brics, além de questões relacionadas a Venezuela e Cuba.