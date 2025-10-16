Na Casa Branca, Brasil pressiona EUA por redução de tarifaço

O chanceler Mauro Vieira se reuniu nesta quinta-feira (16) com o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, na Casa Branca, em Washington. Segundo o g1, o encontro de pouco mais de uma hora teve como principal pauta o tarifaço de 50% imposto por Donald Trump a produtos brasileiros.

Leia mais: Lula confirma negociação entre Vieira e Rubio nesta 5ª

O governo Lula tenta reverter a taxação para o maior número possível de itens, enquanto os Estados Unidos negociam as condições para flexibilizar as medidas. A reunião ocorre uma semana após o telefonema entre Lula e Trump e é vista como um passo para reduzir tensões comerciais entre os dois países.