Mirassol bate o Inter e chega a 7 meses invicto em casa
| Tempo de leitura: 2 min
O Mirassol venceu o Inter nesta quarta-feira (15) por 3 a 1, no Maião, em jogo válido pela 28ª rodada do Brasileiro.
Neto Moura, Reinaldo e Negueba fizeram os gols do Mirassol, enquanto Thiago Maia marcou para o Inter.
O gol de Moura ficou marcado por uma falha do goleiro Anthoni, do Inter, que espalmou a bola para dentro do gol. Já o gol de Reinaldo foi o décimo do lateral no campeonato. Reinaldo ainda deu o lançamento para o gol de Negueba.
O Mirassol vai a 49 pontos e se consolida na 4ª colocação, com vaga direta para a Libertadores da próxima temporada. O Inter fica com 32 pontos na 15ª posição, a sete pontos do Vitória, primeiro na zona de rebaixamento.
No domingo, o Mirassol recebe o São Paulo em casa. No mesmo dia, o Inter recebe o Sport no Beira-Rio.
O Mirassol segue invicto em casa no Brasileirão. Contando com a partida desta quarta-feira (15), agora são 14 jogos como mandante, com nove vitórias e cinco empates.
O Leão Caipira não perde em seus domínios desde o dia 23 de fevereiro, quando foi derrotado pelo Palmeiras em jogo pela 12ª rodada do Paulista.
Gols e destaques
Logo aos 2 minutos de partida, em cobrança de escanteio de Reinaldo, o lateral do Mirassol mandou na pequena área e o goleiro Anthoni saiu socando com as duas mãos, mas furou feio. A bola bateu no zagueiro Victor Gabriel e saiu pela linha de fundo.
1 x 0: O Mirassol abriu o placar com gol de Neto Moura aos 25 minutos do 1º tempo. Daniel Borges bateu o escanteio no primeiro pau, Neto Moura desviou de letra, a bola passou por baixo das pernas do zagueiro e o goleiro Anthoni deu um tapa na bola para dentro do próprio gol.
1 x 1: Thiago Maia deixou tudo igual no placar aos 38 minutos, também em jogada de bola parada. Alan Patrick cobrou falta rasteira com força, a bola passou por baixo da barreira e Muralha espalmou no susto. No rebote, Thiago Maia bateu para o gol com o goleiro do Mirassol ainda estirado no gramado.
2 x 1: Reinaldo fez seu 10º gol no Brasileiro 2025, e foi um golaço! O lateral pegou sobra na beirada da área, driblou até a linha de fundo, ajeitou o corpo e bateu forte sem ângulo. A bola bateu na trave e foi pro fundo da rede.
3 x 1: Negueba ampliou a vantagem do Mirassol aos 4 minutos do 2º tempo. Reinaldo lançou Negueba na ponta-direita, o atacante cortou para dentro e bateu de canhota no canto de Anthoni.