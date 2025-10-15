Criminosos roubam canetas emagrecedoras e remédios de alto custo

Três farmácias na zona sul de São Paulo foram roubadas na noite desta terça-feira (14). Os criminosos tinham como alvo canetas emagrecedoras e outros medicamentos de alto custo.

Houve troca de tiros e alguns dos envolvidos foram presos.

Os dois primeiros casos ocorreram na Estrada de Itapecerica, no bairro Campo Limpo. Um grupo de seis criminosos invadiu duas farmácias vizinhas ao mesmo tempo.