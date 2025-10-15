16 de outubro de 2025
536 MULTAS

Polícia de SP apreende caminhão recordista de fugas de pedágio

Por Fábio Pescarini | da Folhapress
| Tempo de leitura: 2 min
Divulgação/Polícia Militar Rodoviária
Policiais constataram que se tratava de um veículo com alto índice de evasão de pedágios, geralmente no próprio rodoanel ou na rodovia dos Bandeirantes
A Polícia Militar Rodoviária apreendeu nesta quarta-feira (15) um caminhão apontado como recordista de evasão de pedágios no estado de São Paulo. No seu histórico 536 fugas das fugas. O veículo, registrado em São Bernardo do Campo, no ABC paulista, foi flagrado no rodoanel Mário Covas.

Segundo boletim de ocorrência, uma equipe da polícia rodoviária viu o caminhão VW azul, modelo Express DRC 4x2, transitando em alta velocidade. Ao verificar a placa, os agentes constataram que se tratava de um veículo com alto índice de evasão de pedágios, geralmente no próprio rodoanel ou na rodovia dos Bandeirantes.

Por causa da velocidade, a polícia só conseguiu fazer a abordagem a oito quilômetros de distância, na praça de pedágio no km 50. O registro policial não informa se o motorista tentava fugir do pagamento da tarifa quando acabou abordado.

"Realizadas a vistoria veicular e a busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Contudo, mediante consultas aos terminais inteligentes da Polícia Militar e ao Centro de Controle de Arrecadação das Concessionárias, verificou-se que o veículo se encontrava com o licenciamento em atraso e possuía 536 evasões de pedágio, além de outras infrações", diz trecho do documento policial.

O veículo foi levado até o 101º Distrito Policial, na região de Capela do Socorro, zona sul da cidade de São Paulo. O caminhão acabou apreendido a um pátio credenciado do DER (Departamento de Estradas e Rodagem) em São Bernardo do Campo.

Segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública) do estado, foram aplicadas penalidades administrativas previstas no artigo 209 do CBT (Código Brasileiro de Trânsito) -evadir-se para não pagar a tarifa de pedágio ou deixar de pagá-la na forma estabelecida é considerada infração grave, com 5 pontos na CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e multa de R$ 195,23. Ou seja, se somadas, somente essas infrações chegam a quase R$ 105 mil.

O motorista foi liberado em seguida. "Cabe esclarecer que, nesse tipo de situação, a legislação não prevê responsabilização criminal ou prisão, o que ocorre apenas se o autor se envolver em outras práticas ilícitas, como fraude ou resistência à abordagem policial", diz a SSP.

