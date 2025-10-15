Polícia de SP apreende caminhão recordista de fugas de pedágio

A Polícia Militar Rodoviária apreendeu nesta quarta-feira (15) um caminhão apontado como recordista de evasão de pedágios no estado de São Paulo. No seu histórico 536 fugas das fugas. O veículo, registrado em São Bernardo do Campo, no ABC paulista, foi flagrado no rodoanel Mário Covas.

Segundo boletim de ocorrência, uma equipe da polícia rodoviária viu o caminhão VW azul, modelo Express DRC 4x2, transitando em alta velocidade. Ao verificar a placa, os agentes constataram que se tratava de um veículo com alto índice de evasão de pedágios, geralmente no próprio rodoanel ou na rodovia dos Bandeirantes.

Por causa da velocidade, a polícia só conseguiu fazer a abordagem a oito quilômetros de distância, na praça de pedágio no km 50. O registro policial não informa se o motorista tentava fugir do pagamento da tarifa quando acabou abordado.