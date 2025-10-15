Justiça ordena volta de policial acusado de matar Leandro Lo à PM

A Justiça de São Paulo determinou que Henrique Otávio Oliveira Velozo, acusado de matar o lutador Leandro Lo, em 2022, deve ser reincorporado à Polícia Militar e receber seu salário de R$ 14,6 mil até o fim do julgamento do caso. A decisão ocorre após um pedido da defesa de Velozo.

O então tenente foi exonerado pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), no dia 19 de setembro, e a decisão foi publicada no Diário Oficial. A demissão aconteceu com base na decisão do TJM (Tribunal de Justiça Militar).

As atitudes de Velozo foram classificadas pelo TJM-SP como "desonrosas" e "incompatíveis" com o cargo. O voto favorável pela exoneração foi unânime entre os sete desembargadores, que concordaram tanto com a perda do posto quanto da patente.