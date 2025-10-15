Palmeiras goleia Bragantino e reforça liderança no Brasileirão

O Palmeiras confirmou sua força no Allianz Parque e goleou o Red Bull Bragantino por 5 a 1, na noite desta quarta-feira (15), em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. Após sair em desvantagem com um pênalti convertido por Jhon Jhon, o time de Abel Ferreira virou com autoridade e consolidou a liderança da competição, em uma atuação dominante e eficiente.

O gol do Bragantino, aos 38 minutos do primeiro tempo, não abalou o Palmeiras. A resposta veio nos acréscimos, quando Bruno Fuchs aproveitou escanteio e empatou aos 45+5. A igualdade mudou o clima do intervalo e prenunciou a reação palestrina.

Na etapa final, o Verdão impôs ritmo intenso. Vitor Roque comandou o ataque, anotando dois gols e participando de diversas ações ofensivas. Felipe Anderson marcou o terceiro e mostrou entrosamento crescente com o elenco. Flaco López, entrando na fase final, deixou o dele e fechou a goleada.