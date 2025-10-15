Com mais da metade dos classificados, Copa começa a tomar forma

Mais dez seleções asseguraram classificação à Copa do Mundo no mais recente período de compromissos internacionais no futebol, que começou na semana passada e foi finalizado na terça-feira (14). Com o avanço das Eliminatórias, há 28 equipes confirmadas -de um total de 48 na versão expandida do torneio, que em 2026 terá 16 participantes a mais do que na edição anterior, em 2022, no Qatar.

As nove vagas diretas para as seleções africanas e as oito destinadas aos times asiáticos foram totalmente preenchidas. América do Sul e Oceania já conheciam os representantes classificados pela via direta.

Do grupo de seleções classificadas, três vão disputar o Mundial pela primeira vez -Cabo Verde, Uzbequistão e Jordânia-, maior número de estreias desde 2006, quando seis seleções debutaram na Copa.