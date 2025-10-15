Polícia indicia gêmea de serial killer por participação em mortes

A Polícia Civil de São Paulo indiciou na manhã desta quarta-feira (15) Roberta Veloso Fernandes sob suspeita de participar dos crimes atribuídos à sua irmã gêmea, Ana Paula Veloso, apontada como serial killer.

Ana Paula confessou ser autora de duas das mortes, segundo a investigação, e foi denunciada sob suspeita de matar quatro pessoas por envenenamento.

Procurado pela reportagem nesta quarta-feira (15), o advogado de Roberta, Almir Sobral, não se manifestou. Ele também defende a irmã dela, Ana Paula. No último final de semana, antes do indiciamento de Roberta, ele afirmou que a defesa realiza investigação independente.