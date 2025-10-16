Vítima sente pena de ladrão esquelético e o deixa ir embora

Um ladrão de 32 anos, debilitado pelo uso de drogas e pela vida nas ruas, inspirou pena numa de suas vítimas de furtos em Dourados (MS). Ao ver o estado do rapaz, com ossos visíveis de tanta magreza, a moradora desistiu de chamar a polícia e só recuperou os objetos que ele tentou levar.

O caso aconteceu no fim de setembro, quando o suspeito foi flagrado furtando a casa dessa mulher, na Vila Industrial. Segundo o boletim de ocorrência, a vítima decidiu liberá-lo por “aparente estado de saúde debilitado”. Minutos depois, deu falta de um relógio folheado a ouro, avaliado inicialmente em R$7 mil, mas que valia R$300.