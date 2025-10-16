Vítima sente pena de ladrão esquelético e o deixa ir embora

Um ladrão de 32 anos, debilitado pelo uso de drogas e pela vida nas ruas, inspirou pena numa de suas vítimas de furtos em Dourados (MS). Ao ver o estado do rapaz, com ossos visíveis de tanta magreza, a moradora desistiu de chamar a polícia e só recuperou os objetos que ele tentou levar.
Leia mais: Ladrão 'amador' atira na própria perna durante assalto; VÍDEO
O caso aconteceu no fim de setembro, quando o suspeito foi flagrado furtando a casa dessa mulher, na Vila Industrial. Segundo o boletim de ocorrência, a vítima decidiu liberá-lo por “aparente estado de saúde debilitado”. Minutos depois, deu falta de um relógio folheado a ouro, avaliado inicialmente em R$7 mil, mas que valia R$300.
O homem, que mora nas ruas e é usuário de pasta base desde a adolescência, foi preso de novo em 8 de outubro por furtar uma bicicleta elétrica. Esta é a quarta prisão dele por furto. Natural de Curitiba, o suspeito não tem contato com a família e teve a prisão preventiva decretada.
Durante o interrogatório, ele contou que estava foragido do regime semiaberto e que pretendia buscar tratamento contra o vício. A polícia informou que, apesar do histórico de furtos, não há provas de envolvimento em crimes violentos.
*Com informações do Campo Grande News