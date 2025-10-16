16 de outubro de 2025
24 FACADAS

Modelo é morta pelo namorado 23 anos mais velho; VÍDEO

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução de vídeo/Rai/Youtube
Pamela tentou se proteger e alertar familiares, mas não conseguiu escapar.

A modelo italiana Pamela Genini, de 29 anos, foi assassinada a facadas pelo companheiro, Gianluca Soncin, de 52 anos, na terça-feira (14) em Milão, Itália. Ele cometeu o crime no terraço do apartamento da vítima, sob os olhos de vizinhos, após uma série de ameaças e perseguições constantes por parte do namorado, que obteve cópia das chaves do imóvel.

Leia mais: Após necrópsia de mãe e filha, causa da morte ainda é incerta

Segundo a promotoria, Soncin desferiu 24 facadas em Pamela, após “uma série de condutas persecutórias” e ameaças repetidas de morte. Ele tentou o suicídio logo após o ataque, mas sobreviveu e está internado no Hospital Niguarda. A Justiça italiana pediu sua prisão preventiva por homicídio premeditado e atos persecutórios.

Segundo um ex-namorado de Pamela, o agressor ameaçava não apenas a jovem, mas também a família e até o cachorrinho dela.

Vizinhos relataram ter ouvido os gritos de socorro da vítima e acompanharam os momentos finais antes da chegada da polícia.

*Com informações da Rai

