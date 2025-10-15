Lula se coloca ao lado de Hugo Motta para conter vaias

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), foi vaiado, nesta quarta-feira (15), enquanto participava de evento alusivo ao Dia dos Professores junto com o presidente Lula (PT) no Rio de Janeiro.

Leia mais: Lula lança Carteira Nacional Docente e anuncia prêmio de R$3 mil

A plateia, formada inclusive por professores, também proferiu gritos de "sem anistia" enquanto o presidente da Câmara começava a fala.