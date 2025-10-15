Lula lança Carteira Nacional Docente e anuncia prêmio de R$3 mil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou, nesta quarta-feira (15), no Rio de Janeiro, a abertura dos pedidos da Carteira Nacional Docente do Brasil (CNDB), documento oficial que garante benefícios e reconhecimento aos professores de todo o país. O evento, realizado no Ginásio Educacional Olímpico Isabel Salgado, também marcou o lançamento da premiação que vai distribuir R$ 3 mil a 100 mil docentes da rede pública, além de melhorias no Portal de Formação Mais Professores.

A CNDB terá validade de dez anos e poderá ser solicitada a partir desta quinta-feira (16), pelo site do programa Mais Professores, com acesso via conta gov.br. O documento garante vantagens como meia-entrada em eventos culturais, descontos em hotéis, cartões com condições especiais e ferramentas de trabalho.