Lula lança Carteira Nacional Docente e anuncia prêmio de R$3 mil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou, nesta quarta-feira (15), no Rio de Janeiro, a abertura dos pedidos da Carteira Nacional Docente do Brasil (CNDB), documento oficial que garante benefícios e reconhecimento aos professores de todo o país. O evento, realizado no Ginásio Educacional Olímpico Isabel Salgado, também marcou o lançamento da premiação que vai distribuir R$ 3 mil a 100 mil docentes da rede pública, além de melhorias no Portal de Formação Mais Professores.
A CNDB terá validade de dez anos e poderá ser solicitada a partir desta quinta-feira (16), pelo site do programa Mais Professores, com acesso via conta gov.br. O documento garante vantagens como meia-entrada em eventos culturais, descontos em hotéis, cartões com condições especiais e ferramentas de trabalho.
Segundo o Ministério da Educação, o programa deve atender 2,7 milhões de docentes das redes públicas e privadas. Para receber a carteira, o professor precisa ter CPF regular e comprovar vínculo ativo com uma instituição de ensino.
Durante a cerimônia, o governo também anunciou o programa #TôComProf, que reúne empresas parceiras para a oferta de descontos mínimos de 10% a quem apresentar a carteira. Além disso, os 100 mil professores premiados — selecionados entre escolas com melhor desempenho no Ideb — receberão um cartão do Banco do Brasil com crédito de R$ 3 mil, para compra de equipamentos de trabalho como notebooks e tablets.
O presidente Lula destacou que a iniciativa reconhece “o papel essencial dos professores na transformação do país”.
*Com informações do Governo Federal