Preso por matar com 18 facadas foi ao velório do amigo

A Polícia Civil prendeu o jovem de 24 anos suspeito de matar a facadas Danilo Roger Bido Ferreira, de 32 anos, em Iporã, no noroeste do Paraná. O que mais chocou a família foi o fato de o acusado ser amigo da vítima e ainda ter ido ao velório como se não tivesse relação com o crime.
Leia mais: Rapaz mata amigo por causa de chinelo e joga corpo no córrego
Este caso é da madrugada de 31 de agosto, quando Danilo foi encontrado morto, de pijama, a poucos metros do próprio carro, na zona rural da cidade. Segundo o Instituto Médico Legal (IML), o corpo tinha 18 perfurações de faca.
Imagens de câmeras de segurança e depoimentos de testemunhas ajudaram a identificar o suspeito. O delegado Luã Mota afirmou que o comportamento da vítima chamou atenção.
“Todas as testemunhas afirmaram que Danilo era uma pessoa bastante vaidosa e que não sairia de casa de pijama. Para sair da forma que ele saiu, provavelmente era alguém do seu círculo social.”
O suspeito teve prisão temporária de 30 dias decretada na última sexta (10) e aguarda o fim do inquérito. A polícia ainda investiga a motivação do assassinato, que ainda é um mistério.
*Com informações da RICtv