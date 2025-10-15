Preso por matar com 18 facadas foi ao velório do amigo

A Polícia Civil prendeu o jovem de 24 anos suspeito de matar a facadas Danilo Roger Bido Ferreira, de 32 anos, em Iporã, no noroeste do Paraná. O que mais chocou a família foi o fato de o acusado ser amigo da vítima e ainda ter ido ao velório como se não tivesse relação com o crime.

Este caso é da madrugada de 31 de agosto, quando Danilo foi encontrado morto, de pijama, a poucos metros do próprio carro, na zona rural da cidade. Segundo o Instituto Médico Legal (IML), o corpo tinha 18 perfurações de faca.