Exército israelense mata 5 palestinos e abala trégua em Gaza

Ao menos cinco palestinos foram mortos por tropas israelenses nessa terça-feira (14) no bairro de Shujaiya, na Cidade de Gaza, apesar do acordo de cessar-fogo firmado entre Israel e o Hamas, informou a Al Jazeera.
De acordo com fontes médicas do hospital Al-Ahli, os disparos foram feitos quando palestinos se aproximaram de uma área controlada por soldados israelenses. O Exército de Israel alegou que abriu fogo “contra suspeitos que cruzavam a linha amarela”, zona de segurança estabelecida pelo acordo que entrou em vigor na sexta-feira (10).
A trégua prevê a retirada gradual das forças israelenses e a troca de prisioneiros - cerca de 2 mil palestinos detidos em Israel por reféns israelenses, vivos ou mortos. No entanto, segundo o plano divulgado pelo governo dos EUA, Israel manterá o controle de cerca de 58% da Faixa de Gaza, o que gera dúvidas sobre a durabilidade do acordo.
A morte dos civis reacende a tensão no território e põe em risco o cessar-fogo, no momento em que milhares de palestinos deslocados tentam voltar para casa. Nos últimos dias, confrontos entre o Hamas e outros grupos armados palestinos também agravaram a instabilidade na região.
*Com informações da Al Jazeera