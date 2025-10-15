Exército israelense mata 5 palestinos e abala trégua em Gaza

Ao menos cinco palestinos foram mortos por tropas israelenses nessa terça-feira (14) no bairro de Shujaiya, na Cidade de Gaza, apesar do acordo de cessar-fogo firmado entre Israel e o Hamas, informou a Al Jazeera.

De acordo com fontes médicas do hospital Al-Ahli, os disparos foram feitos quando palestinos se aproximaram de uma área controlada por soldados israelenses. O Exército de Israel alegou que abriu fogo “contra suspeitos que cruzavam a linha amarela”, zona de segurança estabelecida pelo acordo que entrou em vigor na sexta-feira (10).