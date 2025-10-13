Motociclista morre em tentativa de roubo na rodovia Anchieta

Um homem de 46 anos morreu em uma tentativa de roubo na rodovia Anchieta, em São Bernardo do Campo (SP), na noite de sábado (11).

Ele e a esposa seguiam em uma motocicleta no sentido litoral, por volta das 23h45, quando foram abordados por dois criminosos, que anunciaram o assalto, segundo o relato da mulher, de 36 anos.

Ela afirmou para policiais que o marido acelerou a moto na tentativa de fugir, mas perdeu o controle do veículo e bateu contra uma estrutura metálica na via. O homem morreu no local.