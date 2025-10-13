Paciente é tratado com vodca em UPA após intoxicação por metanol

O comerciante Cláudio Crespi de 55 anos recebeu vodca como tratamento para intoxicação por metanol em uma unidade de saúde da cidade de São Paulo. A bebida alcoólica foi administrada na UPA Vila Maria, na zona norte, por meio de sonda nasogástrica, e o homem apresentou boa evolução clínica e já recebeu alta médica.

Segundo a Prefeitura de São Paulo, o Ciatox (Centro de Informação e Assistência Toxicológica) de Campinas (SP) recomendou a administração da bebida seguindo "protocolo reconhecido e utilizado em situações emergenciais com bons resultados clínicos".

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde destacou que o procedimento foi acompanhado por um familiar do paciente, que também é médico e levou a vodca de casa. Depois, já estabilizado, o homem recebeu etanol injetável, antídoto específico que impede que o corpo transforme o metanol em outras substâncias tóxicas no Hospital Municipal Vereador José Storopolli, também na zona norte da capital paulista.