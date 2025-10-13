Universitário é morto em assalto durante romaria a Aparecida

Um universitário de 19 anos que fazia romaria até Aparecida (SP) foi morto por criminosos em um assalto, na madrugada de domingo (12).

O crime ocorreu na rodovia Oswaldo Ortiz Monteiro, altura do município de Canas, região de Guaratinguetá.

Gustavo Henrique dos Santos Pereira, morava em Cruzeiro, a 40 km de Aparecida.