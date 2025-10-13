Árvore de grande porte destrói carro em estacionamento em SP

Uma árvore de grande porte caiu sobre um veículo no estacionamento de uma loja na avenida Professor Vicente Rao, no Brooklin, zona sul da cidade de São Paulo, na tarde desta segunda-feira (13). Ao lado dela, uma outra menor também caiu, por estarem no mesmo canteiro.

Segundo o Corpo de Bombeiros, ninguém se feriu porque no momento do acidente, o carro estava vazio. O veículo, no entanto, ficou totalmente amassado bem no meio, o que deve dar perda total.

A corporação ainda não havia enviado uma equipe para avaliar a situação até a publicação deste texto. No entanto, ela informou que naquela região os ventos chegaram a cerca de 60 km/h mais cedo, o que pode ter provocado a queda das árvores que, possivelmente, estariam com as raízes fracas.