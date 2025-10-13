Carro cai no rio e mata sete: cinco eram crianças; uma sobrevive

Um grave acidente matou sete pessoas, entre elas cinco crianças, na tarde de domingo (12) em Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal. O carro em que estavam caiu no rio após derrapar numa ponte estreita durante a chuva forte, informou o SBT News.
Segundo o Corpo de Bombeiros de Goiás, o veículo transportava oito pessoas que voltavam de um clube quando a correnteza, reforçada por uma tromba d’água, arrastou o carro. O automóvel ficou totalmente submerso, com as rodas para cima.
Uma criança conseguiu escapar pela janela quebrada e pediu ajuda a moradores da região. Mordores tentaram socorrer os outros ocupantes, mas todos já estavam mortos quando foram retirados da água.
As equipes de resgate enfrentaram muita lama e chuva intensa para chegar ao local. A Polícia Técnico-Científica foi acionada para realizar a perícia.
A criança sobrevivente recebeu atendimento médico e passa bem. As identidades das vítimas ainda não foram divulgadas.