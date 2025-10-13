Lula lidera preferência; 23% querem nome de fora da política

O levantamento da Quaest divulgado na semana passada mostra que 33% dos brasileiros acreditam que Luiz Inácio Lula da Silva (PT) seria hoje o nome que traria o melhor resultado eleitoral para o Brasil. O percentual é o maior já registrado desde o início da série de pesquisas.

Em segundo lugar aparece a opção “alguém de fora da política”, com 23% das menções. Outros 15% apontaram “outro candidato de direita”, e 14% citaram o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Um total de 5% preferiu um “candidato de centro”, e 4%, “outro candidato de esquerda”. Os indecisos e os que não responderam somam 6%.