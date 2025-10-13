Lula lidera preferência; 23% querem nome de fora da política

O levantamento da Quaest divulgado na semana passada mostra que 33% dos brasileiros acreditam que Luiz Inácio Lula da Silva (PT) seria hoje o nome que traria o melhor resultado eleitoral para o Brasil. O percentual é o maior já registrado desde o início da série de pesquisas.
Leia mais: Aprovação e rejeição a Lula ficam lado a lado de novo
Em segundo lugar aparece a opção “alguém de fora da política”, com 23% das menções. Outros 15% apontaram “outro candidato de direita”, e 14% citaram o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Um total de 5% preferiu um “candidato de centro”, e 4%, “outro candidato de esquerda”. Os indecisos e os que não responderam somam 6%.
A popularidade de Lula tem ascendido: em maio, 21% dos entrevistados diziam ver o petista como o melhor resultado; em agosto, eram 28%; agora, 33%. Já o grupo que gostaria de ver um nome de fora da política caiu de 27% para 23%.
A pesquisa foi encomendada pela Genial Investimentos e ouviu 2.004 pessoas entre 2 e 5 de outubro, com margem de erro de dois pontos percentuais.
Patriotismo e combate à corrupção
O levantamento também perguntou quem representa melhor o discurso de patriotismo e combate à corrupção no Brasil atual.
44% responderam que esse papel é da direita;
28%, da esquerda;
12% afirmaram que nenhum dos dois lados representa esses valores;
e 16% não souberam ou preferiram não responder.