Suspeita de 4 mortes tentou envenenar colegas com bolo

A Polícia Civil de São Paulo investiga a estudante de Direito Ana Paula Veloso Fernandes, presa por suspeita de quatro homicídios, pela tentativa anterior de envenenamento dentro de uma faculdade em Guarulhos (SP). O caso, registrado no início do ano, foi o ponto de partida para a descoberta dos outros crimes, informou o G1.

De acordo com o delegado responsável pelo caso, Ana Paula de 35 anos, levou o bolo supostamente envenenado para a sala onde estudava e deixou um bilhete fingindo ser outra pessoa: