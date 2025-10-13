Suspeita de 4 mortes tentou envenenar colegas com bolo

A Polícia Civil de São Paulo investiga a estudante de Direito Ana Paula Veloso Fernandes, presa por suspeita de quatro homicídios, pela tentativa anterior de envenenamento dentro de uma faculdade em Guarulhos (SP). O caso, registrado no início do ano, foi o ponto de partida para a descoberta dos outros crimes, informou o G1.
De acordo com o delegado responsável pelo caso, Ana Paula de 35 anos, levou o bolo supostamente envenenado para a sala onde estudava e deixou um bilhete fingindo ser outra pessoa:
“Para a turma de Direito 4D, um ótimo feriadão! Um bolo para adoçar a manhã de vocês!”.
Nenhum dos alunos comeu o doce. A investigação apontou que a estudante pretendia incriminar a esposa do policial militar de quem ela era amante.
No inquérito, descobriu-se que Ana Paula não era vítima da ameaça de envenenamento por bolo, mas sim uma serial killer, afirmou o delegado ao G1.
Após o caso do bolo, a polícia passou a investigar Ana Paula por mortes suspeitas em São Paulo e Rio de Janeiro, nas quais há indícios de envenenamento. Segundo os investigadores, ela agiu com a ajuda da irmã gêmea e de uma amiga.
Ana Paula está presa preventivamente em São Paulo.