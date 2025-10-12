Quadrilha invade aeroporto e tenta roubar avião de Hugo Motta

Um grupo fortemente armado invadiu, na madrugada deste domingo (12), o aeroclube Clube Estância Ouro Verde, em Santa Rita, na Grande João Pessoa (PB), e tentou roubar uma aeronave particular do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB). As informações são da Band.

Testemunhas relataram que os criminosos chegaram ao local por volta da meia-noite em dois carros, renderam os vigilantes e fizeram um piloto refém. O grupo, que tinha sotaque de fora da Paraíba, obrigou os funcionários a indicar o avião mais apto para voo, ameaçando-os de morte.