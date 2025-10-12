Devoção e promessa por cura levam fiéis a Aparecida

"Tive sintomas de esclerose múltipla e pedi muito a ela para o diagnóstico não se concretizar", disse.

Amparada por uma sombrinha carregada pela noiva, a analista Rose Santos, 31, enfrentava o sol forte para pagar uma promessa a Nossa Senhora Aparecida: percorrer os 392,2 metros da Passarela da Fé, no Santuário Nacional de Aparecida (SP), no Dia da Padroeira do Brasil, celebrado neste domingo (12).

Com o tratamento, a doença crônica foi afastada e a devota foi agradecer. " Isso não é nada perto de tudo que ela faz na minha vida", afirmou sobre o sacrifício.

Uma promessa por cura também levou a autônoma Luciene Pereira dos Santos 47, a cumprir o mesmo trajeto de joelhos. "Meu filho ficou mais de um mês internado para tratar uma diverticulite", afirmou. "Ela intercedeu e ele teve alta."

O filho foi com a família a Aparecida neste domingo, mas a saúde ainda debilitada o impediu de acompanhar a retribuição à santa. Eles percorreram mais de 500 quilômetros entre a cidade de Paraopeba, em Minas Gerais, onde moram, e Aparecida.