Nossa Senhora Aparecida: Milagre em 1717 ainda inspira milhões

Neste domingo (12), o país celebra o Dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. A data marca não só a devoção de milhões de fiéis, mas também a origem de uma das maiores histórias de fé do povo brasileiro, iniciada há mais de 300 anos nas margens do Rio Paraíba do Sul, no Vale do Paraíba, interior de São Paulo. Segundo estimativas da Basílica Nacional, mais de 450 mil visitantes estão na cidade de Aparecida neste feriado prolongado.

A história começou em 1717, quando três pescadores, Domingos Garcia, Filipe Pedroso e João Alves, receberam a missão de conseguir peixe para um banquete que receberia o conde de Assumar, então governador da Capitania de São Paulo e Minas Gerais. Após muitas tentativas sem sucesso, eles lançaram as redes novamente e puxaram o corpo da pequena imagem de barro escuro, sem cabeça. Ao lançar a rede pela segunda vez, encontraram a cabeça da imagem, que se encaixava perfeitamente ao corpo. A partir daquele momento, os peixes começaram a aparecer em abundância: era o primeiro milagre atribuído à futura santa.