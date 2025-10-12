Nossa Senhora Aparecida: Milagre em 1717 ainda inspira milhões

Neste domingo (12), o país celebra o Dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. A data marca não só a devoção de milhões de fiéis, mas também a origem de uma das maiores histórias de fé do povo brasileiro, iniciada há mais de 300 anos nas margens do Rio Paraíba do Sul, no Vale do Paraíba, interior de São Paulo. Segundo estimativas da Basílica Nacional, mais de 450 mil visitantes estão na cidade de Aparecida neste feriado prolongado.
A história começou em 1717, quando três pescadores, Domingos Garcia, Filipe Pedroso e João Alves, receberam a missão de conseguir peixe para um banquete que receberia o conde de Assumar, então governador da Capitania de São Paulo e Minas Gerais. Após muitas tentativas sem sucesso, eles lançaram as redes novamente e puxaram o corpo da pequena imagem de barro escuro, sem cabeça. Ao lançar a rede pela segunda vez, encontraram a cabeça da imagem, que se encaixava perfeitamente ao corpo. A partir daquele momento, os peixes começaram a aparecer em abundância: era o primeiro milagre atribuído à futura santa.
Com o tempo, a imagem passou a ser venerada e ficou conhecida como Nossa Senhora Aparecida, em referência ao modo como “apareceu” nas águas do rio. O nome do vilarejo de Aparecida, que cresceu em torno da devoção, também deriva desse episódio.
A pequena imagem, que mede apenas 36cm, foi posta numa capelinha simples, depois numa igreja maior, hoje chamada de Basílica Velha, e, em 1980, ganhou novo santuário, a Basílica Nacional, consagrada pelo papa João Paulo II durante visita ao Brasil.
Atualmente, o Santuário Nacional de Aparecida é considerado o maior templo mariano do mundo e o segundo maior santuário católico, atrás apenas da Basílica de São Pedro, no Vaticano.
Linha do tempo dos principais fatos:
1717 – Três pescadores encontram a imagem no Rio Paraíba do Sul, em Guaratinguetá (SP).
1733 – Primeira capela é construída para abrigar a imagem.
1745 – Inauguração da Igreja de Nossa Senhora Aparecida (atual Basílica Velha).
1888 – A princesa Isabel visita o santuário e doa uma coroa e um manto azul, hoje símbolos da santa.
1904 – A imagem é coroada oficialmente pela Igreja Católica.
1930 – O papa Pio XI proclama Nossa Senhora Aparecida padroeira do Brasil.
1955 – Começam as obras da nova basílica.
1980 – Papa João Paulo II consagra a Basílica Nacional em visita histórica.
2017 – O Brasil celebra os 300 anos do encontro da imagem com celebrações em todo o país.
A devoção à Santa se espalhou por todas as regiões do Brasil e também por comunidades brasileiras no exterior. Na visão do arcebispo de Brasília, cardeal Paulo Cezar Costa, o mistério de Aparecida continua vivo e inspira o povo a manter a fé, a esperança e o compromisso com o Evangelho.
“A presença materna de Maria impregnou a nossa história”, afirmou o cardeal, em mensagem divulgada pelo Vatican News.
Do simples milagre no rio, Nossa Senhora Aparecida se tornou símbolo da fé popular e da identidade brasileira, uma devoção que, mais de três séculos depois, une o país em oração.
