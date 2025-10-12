Unicamp cria gel que acelera cicatrização de pacientes com câncer

Pesquisadores da Unicamp desenvolveram um gel cicatrizante que tem mostrado resultados promissores no tratamento da mucosite oral, uma inflamação dolorosa que afeta a boca de pacientes em tratamento contra o câncer. O produto reduz o tempo de recuperação de até 15 dias para apenas cinco. As informações são da própria Unicamp.

O novo gel, em fase avançada de testes clínicos, foi criado a partir da planta brasileira Arrabidaea chica, conhecida por suas propriedades cicatrizantes. O estudo, qye começou há mais de 20 anos, é coordenado pela professora Mary Ann Foglio, da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Unicamp, e reúne pesquisadores de diferentes áreas.