Unicamp cria gel que acelera cicatrização de pacientes com câncer

Pesquisadores da Unicamp desenvolveram um gel cicatrizante que tem mostrado resultados promissores no tratamento da mucosite oral, uma inflamação dolorosa que afeta a boca de pacientes em tratamento contra o câncer. O produto reduz o tempo de recuperação de até 15 dias para apenas cinco. As informações são da própria Unicamp.
O novo gel, em fase avançada de testes clínicos, foi criado a partir da planta brasileira Arrabidaea chica, conhecida por suas propriedades cicatrizantes. O estudo, qye começou há mais de 20 anos, é coordenado pela professora Mary Ann Foglio, da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Unicamp, e reúne pesquisadores de diferentes áreas.
A mucosite oral é uma complicação comum nos pacientes submetidos à quimioterapia ou radioterapia. Segundo a pesquisadora, as feridas podem ser tão graves que dificultam a alimentação e aumentam o risco de infecções. “Muitas vezes o paciente vai a óbito não pelo câncer, mas pelas consequências da mucosite”, explica Foglio.
Com o gel, o tempo de tratamento caiu drasticamente, o que ajuda a reduzir o sofrimento e os riscos associados às lesões. “Cada dia de dor a menos é uma vitória para o paciente oncológico”, reforça a professora.
O estudo clínico é conduzido no Hospital de Clínicas da Unicamp e na Fundação Hemoam, em Manaus (AM). A tecnologia foi licenciada com apoio da Agência de Inovação Inova Unicamp para o Instituto Sociocultural Brasil-China (Ibrachina), que trabalha para levar o produto ao mercado.
Agora, a equipe busca desenvolver uma versão que possa ser armazenada em temperatura ambiente, o que reduziria custos e facilitaria a distribuição do tratamento pelo país.