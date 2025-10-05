Unicamp mantém 3ª posição entre as melhores da América Latina

A Unicamp manteve a 3ª colocação no QS World University Ranking: Latin America & The Caribbean 2026 consolidando-se mais uma vez entre as melhores universidades da região. A instituição alcançou pontuação máxima em três dos oito indicadores avaliados: reputação acadêmica, artigos por docente e impacto na web.
Além dos resultados máximos, a universidade também obteve 99,9 em rede internacional de pesquisa, 96,9 em reputação empresarial e 99,6 no critério de docentes com PhD. A nota geral da Unicamp foi de 98,2, em uma escala que vai até 100.
“O ranking consolida a Unicamp como uma das três melhores universidades da América Latina, como indicam seus indicadores de reputação e desempenho acadêmico”, afirmou o pró-reitor de Desenvolvimento Universitário, Fernando Sarti. Ele lembrou que a universidade aparece na mesma posição também no Times Higher Education (THE), outro dos rankings internacionais mais relevantes.
O levantamento considerou 19,8 mil publicações científicas e 200 mil citações no mundo, além de 1,5 milhão de indicações de pesquisadores e 520 mil de empregadores para os rankings de reputação. O resultado, segundo o assessor docente da PRDU, Renato Garcia, mostra a força acadêmica e científica da instituição, sua visibilidade digital e o reconhecimento no mercado de trabalho.