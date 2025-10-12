Michelle sobre Lula e Janja: 'Casalzinho que demoniza Israel'

A presidente nacional do PL Mulher se referiu aos dois como "casalzinho que demoniza Israel, mas que agora começou a frequentar as igrejas". Michelle chamou mais de uma vez a esquerda de "maldita", "ordinária" e que "promove a destruição". A ex-primeira-dama é uma das lideranças do partido com expressão nacional e dialoga bem com o setor evangélico conservador.

A ex-primeira dama Michelle Bolsonaro atacou o presidente Lula (PT) e a primeira-dama Janja durante evento do PL Mulher em Rio Verde (GO), neste sábado (11).

A esposa de Jair Bolsonaro (PL) fez referência à ida de Janja à Basílica de Nossa Senhora de Nazaré, em Belém (PA). A primeira-dama publicou nesta sexta-feira (3) um vídeo em que aparece rezando com o presidente Lula após problemas no avião que levaria a comitiva presidencial ao arquipélago do Marajó.

Michelle disse que Lula é um "gastador de primeira" e que "alguém paga" pelo crescimento da arrecadação. "Mexe no prato da família, no arroz, no feijão, na proteína daqueles que mais precisam.

"Mexe no prato da família, no arroz, no feijão, na proteína daqueles que mais precisam. Eu sei que Deus permitiu esse momento para mostrar que quando o justo governa, o povo se alegra, e quando o ímpio governa, a nação geme. E é isso que tem acontecido com tantos impostos", afirmou.