Operação contra bebidas adulteradas mira mil bares e restaurantes

As equipes verificaram procedência e regularidade das bebidas comercializadas, conforme as regras do CDC (Código de Defesa do Consumidor), e orientaram o público sobre os riscos da contaminação.

Em meio aos casos de intoxicação por metanol, o Procon-SP afirma que agentes do órgão e de Procons de 93 cidades fiscalizaram mais de mil bares e restaurantes no estado na noite de sexta-feira (10).

Segundo o Procon-SP, foram 139 estabelecimentos visitados na capital e 987 no interior e no litoral. Em 42 deles as equipes constataram irregularidades relacionadas ao CDC, mas não houve registros de suspeita de adulteração de bebidas alcoólicas.

A ação, que integrou a operação De Olho no Copo, contou com 400 agentes do Procon e apoio da Polícia Civil em Campinas e Junqueirópolis.

Durante as abordagens, as equipes distribuíram folhetos com orientações de segurança e boas práticas para comerciantes e clientes. A ação também incluiu explicações em inglês e espanhol a turistas estrangeiros.