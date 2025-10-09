Procon-SP faz operação em bares do Estado sobre riscos do metanol

Na próxima sexta-feira (10), entre 18h e 22h, o Procon-SP realizará uma operação simultânea em bares, restaurantes e adegas de todo o estado para alertar sobre os riscos do consumo de bebidas adulteradas com metanol. A iniciativa, chamada #DeOlhoNoCopo, combina fiscalização, orientação e conscientização.
Na Capital, equipes percorrerão pontos de grande concentração de bares em todas as regiões. Nas cidades com núcleos regionais do Procon-SP, os coordenadores também farão visitas educativas e fiscalizatórias. Entre elas estão: Santos, São José dos Campos, Campinas, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Presidente Prudente, Bauru e Sorocaba.
Perigos do metanol
O metanol é altamente tóxico e pode causar cegueira, insuficiência renal e até a morte. O Procon alerta que a adulteração de bebidas é crime e representa risco grave à saúde pública.
Consumidores devem ficar atentos a sinais de adulteração:
- Alteração de cheiro ou sabor;
- Sedimentos ou partículas estranhas na bebida;
- Lacre violado ou rompido;
- Preços muito abaixo do mercado;
- Comprar apenas em estabelecimentos autorizados.
Como será a operação
Equipes do Procon-SP visitarão bares e lojas para verificar a procedência das bebidas; orientar comerciantes sobre normas sanitárias; distribuir materiais educativos com dicas de segurança; e incentivar denúncias em caso de suspeita de irregularidade.
Denúncias e proteção ao consumidor
O Procon-SP reforça que denúncias podem ser feitas pelos canais oficiais do órgão, ajudando a coibir a venda de produtos adulterados e protegendo a saúde da população.
A dica é sempre cheque a procedência, observe o lacre e prefira marcas confiáveis para evitar riscos com bebidas alcoólicas.