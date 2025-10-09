Procon-SP faz operação em bares do Estado sobre riscos do metanol

Na próxima sexta-feira (10), entre 18h e 22h, o Procon-SP realizará uma operação simultânea em bares, restaurantes e adegas de todo o estado para alertar sobre os riscos do consumo de bebidas adulteradas com metanol. A iniciativa, chamada #DeOlhoNoCopo, combina fiscalização, orientação e conscientização.

Na Capital, equipes percorrerão pontos de grande concentração de bares em todas as regiões. Nas cidades com núcleos regionais do Procon-SP, os coordenadores também farão visitas educativas e fiscalizatórias. Entre elas estão: Santos, São José dos Campos, Campinas, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Presidente Prudente, Bauru e Sorocaba.

Perigos do metanol

O metanol é altamente tóxico e pode causar cegueira, insuficiência renal e até a morte. O Procon alerta que a adulteração de bebidas é crime e representa risco grave à saúde pública.