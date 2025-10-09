09 de outubro de 2025
PREVENÇÃO

Procon-SP faz operação em bares do Estado sobre riscos do metanol

da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Pablo Jacob/Governo de SP
Operação na sexta-feira (10) vai orientar comerciantes e proteger clientes
Na próxima sexta-feira (10), entre 18h e 22h, o Procon-SP realizará uma operação simultânea em bares, restaurantes e adegas de todo o estado para alertar sobre os riscos do consumo de bebidas adulteradas com metanol. A iniciativa, chamada #DeOlhoNoCopo, combina fiscalização, orientação e conscientização.

Na Capital, equipes percorrerão pontos de grande concentração de bares em todas as regiões. Nas cidades com núcleos regionais do Procon-SP, os coordenadores também farão visitas educativas e fiscalizatórias. Entre elas estão: Santos, São José dos Campos, Campinas, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Presidente Prudente, Bauru e Sorocaba.

Perigos do metanol

O metanol é altamente tóxico e pode causar cegueira, insuficiência renal e até a morte. O Procon alerta que a adulteração de bebidas é crime e representa risco grave à saúde pública.

Consumidores devem ficar atentos a sinais de adulteração:

  • Alteração de cheiro ou sabor;
  • Sedimentos ou partículas estranhas na bebida;
  • Lacre violado ou rompido;
  • Preços muito abaixo do mercado;
  • Comprar apenas em estabelecimentos autorizados.

Como será a operação

Equipes do Procon-SP visitarão bares e lojas para verificar a procedência das bebidas; orientar comerciantes sobre normas sanitárias; distribuir materiais educativos com dicas de segurança; e incentivar denúncias em caso de suspeita de irregularidade.

Denúncias e proteção ao consumidor

O Procon-SP reforça que denúncias podem ser feitas pelos canais oficiais do órgão, ajudando a coibir a venda de produtos adulterados e protegendo a saúde da população.

A dica é sempre cheque a procedência, observe o lacre e prefira marcas confiáveis para evitar riscos com bebidas alcoólicas.

