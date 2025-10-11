SP: Colégio Santa Cruz apura caso de racismo contra professor

Não bastando, somam-se a esse episódio manifestações de intolerância que vêm se repetindo entre os alunos nos últimos anos, violência cruel e injustificada que tem se alastrado impune. Ainda assim, não percam a esperança: mobilizemo-nos. Acordemos. Dessa vez não deixaremos passar, não de novo. Devemos nos manifestar e não podemos permitir o desrespeito. Grêmio Estudantil do Colégio Santa Cruz

Racismo X injúria racial

A Lei de Racismo, de 1989, engloba "os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional". O crime ocorre quando há uma discriminação generalizada contra um coletivo de pessoas. Exemplo disso seria impedir um grupo de acessar um local em decorrência da sua raça, etnia ou religião.

O autor de crime de racismo pode ter uma punição de 1 a 5 anos de prisão. Trata-se de crime inafiançável e não prescreve. Ou seja: no caso de quem está sendo julgado, não é possível pagar fiança; para a vítima, não há prazo para denunciar.