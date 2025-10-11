Congresso derrotou o povo ao derrubar MP dos Impostos, critica PT

Na peça divulgada nas redes sociais, o PT afirma que a proposta do governo Lula (PT) promovia justiça tributária ao aumentar impostos para bilionários, bancos e bets (casas de aposta) e que derrubá-la foi uma derrota para o povo brasileiro.

O PT lançou um vídeo criticando o Congresso Nacional por não ter aprovado a medida provisória que aumentava impostos para ampliar a arrecadação.

"O Congresso Nacional derrotou o povo, derrotaram o projeto do presidente Lula, sabotaram o país", afirma o vídeo.

A mensagem, que traz imagens a favor da taxação dos super ricos, lembra que o governo também propôs a isenção do Imposto de Renda para até R$ 5.000 e diz que, com a medida provisória, bilionários, bancos e bets "pagariam um pouquinho do que ganham" para "fazer justiça com todo o país".

"O que está em jogo é o equilíbrio das contas do Brasil, são os programas sociais e os investimentos em áreas fundamentais como saúde e educação", diz o vídeo.