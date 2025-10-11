Líder de facção no Amazonas é morto a tiros com bebê no colo

O criminoso Alexandre Araújo Brandão, de 37 anos, conhecido como “Xuruca” e apontado como líder do Comando Vermelho (CV) no Amazonas, foi executado a tiros na noite de quinta-feira (9), em Florianópolis (SC). Ele estava com um bebê de um ano e oito meses no colo no momento do ataque. A criança também foi baleada e continua internada em estado grave, informou o Metrópoles.

Leia mais: Polícia mata 'Cria', chefe de facção em operação na Maré

De acordo com a Polícia Militar, o crime aconteceu por volta das 20h, em frente ao prédio onde o criminoso morava. Testemunhas contaram que o atirador, vestido de preto, se aproximou e disparou cerca de dez vezes. Logo depois, fugiu no carro que foi encontrado abandonado nas proximidades do Morro da Penitenciária.