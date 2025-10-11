11 de outubro de 2025
Portal Sampi

Portal Sampi
Portal Sampi

buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
'NÃO FOI DESSA VEZ'

Rayssa Leal cai 4 vezes e fica fora da final em Roland Garros

Por | da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/@rayssalealsk8/Instagram
A brasileira não foi bem nas manobras e somou quatro notas zero.
A brasileira não foi bem nas manobras e somou quatro notas zero.

Rayssa Leal teve quatro quedas nas manobras e foi eliminada ainda na primeira fase da etapa de Roland Garros da SLS.

Leia mais: Rayssa Leal é a primeira brasileira a ser embaixadora global da Louis Vuitton

Rayssa começou bem, com a melhor nota das voltas. A brasileira somou um 7.9 e terminou a etapa inicial na liderança.

A brasileira não foi bem nas manobras e somou quatro notas zero. Ela caiu nas quatro primeiras tentativas e foi eliminada antes mesmo do fim da fase.

Já eliminada, Rayssa acertou a última manobra. A brasileira conseguiu uma nota 8 e fechou a fase classificatória na quarta colocação do seu grupo.

Na etapa classificatória, as skatistas foram divididas em dois grupos com cinco cada. As três primeiras de cada chave avançaram à final, que será realizada ainda neste sábado (11).

Veja a classificação da chave de i:

Aoi Uemara (JAP) - 26.1

Keet Oldenbeuving (HOL) - 18.8

Funa Nakayama (JAP) - 18.6

Rayssa Leal (BRA) - 15.9

Secret Lynn (EUA) - 14.2

Comentários

Comentários