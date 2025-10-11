Rayssa Leal cai 4 vezes e fica fora da final em Roland Garros
| Tempo de leitura: 1 min
Rayssa Leal teve quatro quedas nas manobras e foi eliminada ainda na primeira fase da etapa de Roland Garros da SLS.
Leia mais: Rayssa Leal é a primeira brasileira a ser embaixadora global da Louis Vuitton
Rayssa começou bem, com a melhor nota das voltas. A brasileira somou um 7.9 e terminou a etapa inicial na liderança.
A brasileira não foi bem nas manobras e somou quatro notas zero. Ela caiu nas quatro primeiras tentativas e foi eliminada antes mesmo do fim da fase.
Já eliminada, Rayssa acertou a última manobra. A brasileira conseguiu uma nota 8 e fechou a fase classificatória na quarta colocação do seu grupo.
Na etapa classificatória, as skatistas foram divididas em dois grupos com cinco cada. As três primeiras de cada chave avançaram à final, que será realizada ainda neste sábado (11).
Veja a classificação da chave de i:
Aoi Uemara (JAP) - 26.1
Keet Oldenbeuving (HOL) - 18.8
Funa Nakayama (JAP) - 18.6
Rayssa Leal (BRA) - 15.9
Secret Lynn (EUA) - 14.2