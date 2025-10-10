Gustavo Gómez pode desfalcar Palmeiras em 2 jogos no Brasileirão

Gustavo Gómez, capitão do Palmeiras e da seleção paraguaia, é desfalque certo para o confronto do Verdão contra o Juventude. Além de estar concentrado com sua seleção, o zagueiro acumulou três cartões amarelos e cumpriria suspensão na partida.

Com a contagem de cartões zerada, Gómez fica à disposição de Abel Ferreira para o confronto contra o Red Bull Bragantino, na próxima quarta-feira. Porém, o calendário apresenta um desafio de logística para que ele possa atuar neste duelo.

Gómez jogará com a seleção paraguaia em Seul, na Coreia do Sul, na terça-feira, às 8h (horário de Brasília). Não existem voos comerciais sem escala de Seul para São Paulo, e os trajetos mais rápidos duram pelo menos 25 horas.