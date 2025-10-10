Vizinho do Brasil vira surpresa nas Eliminatórias da Concacaf

Geograficamente, o Suriname faz parte da América do Sul e é vizinho do Brasil, mas no futebol, o país disputa as Eliminatórias da Concacaf (América do Norte, Central e Caribe) e briga diretamente por uma vaga na Copa do Mundo de 2026.

O Suriname lidera o Grupo A das Eliminatórias da Concacaf. Com quatro pontos, o país aparece à frente de El Salvador (3), Panamá (2) e Guatemala (1). Apenas o líder de cada uma das três chaves garante vaga direta no Mundial e os dois melhores segundos colocados vão à repescagem mundial.

O país está filiado à Concacaf desde 1961. Assim como a Guiana, o Suriname tem um acordo com a Fifa e com a confederação para jogar as competições da América Central, do Norte e Caribe para ter "mais chances de progresso", uma vez que a competitividade na América do Sul está níveis acima.