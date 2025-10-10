10 de outubro de 2025
BEBIDAS ADULTERADAS

SP registra 25 casos confirmados de intoxicação por metanol

da Folhapress
| Tempo de leitura: 2 min
Divulgação/Polícia Civil
Polícia desativou uma fábrica clandestina em São Bernardo do Campo que produzia bebidas alcoólicas adulteradas com metanol
Polícia desativou uma fábrica clandestina em São Bernardo do Campo que produzia bebidas alcoólicas adulteradas com metanol

o estado de São Paulo registrou 25 casos confirmados de intoxicação por metanol segundo boletim da Secretaria de Estado da Saúde desta sexta-feira (10). Outros 160 casos estão sob investigação.

O número de suspeitas descartadas subiu para 189, com 37 eliminações após análises clínicas e epidemiológicas. O total de mortes permanece em cinco confirmadas, enquanto outras seis permanecem em investigação.

Ainda na sexta, a polícia desativou uma fábrica clandestina em São Bernardo do Campo que produzia bebidas alcoólicas adulteradas com metanol, uma substância altamente tóxica de uso industrial.

Segundo o secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite, o grupo criminoso adquiria a substância diretamente em postos de combustível, onde era vendida como etanol adulterado, e a utilizava para falsificar destilados como vodca e uísque.

A operação que levou à descoberta do local foi motivada pela morte de duas pessoas por intoxicação. As vítimas, Ricardo Lopes, 54 anos, e Marcos Antônio Jorge Júnior, 46 anos, consumiram as bebidas contaminadas no Bar Torres, na Mooca, um estabelecimento abastecido por uma distribuidora que comprava da fábrica clandestina. Tanto o bar quanto a fábrica foram interditados pelas autoridades.

Na quinta-feira (9), duas novas prisões ocorreram no estado de São Paulo no âmbito da operação contra bebidas adulteradas. Em São José dos Campos, um homem foi detido por fabricar e rotular bebidas de forma irregular em um depósito clandestino.

Em Cajamar, na região metropolitana, outro homem foi preso durante uma busca em uma adega. A polícia apreendeu cerca de 915 garrafas de uísque, vodca e gim com indícios de falsificação.

Derrite afirmou que não há indícios de envolvimento do PCC (Primeiro Comando da Capital) na adulteração das bebidas. No início da semana, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, levantou a hipótese de participação do crime organizado, com base em uma ação policial contra a infiltração de criminosos em postos de combustível e no setor financeiro. No entanto, não há evidências disso que comprovem isso até o momento.

Desde 29 de setembro, já foram apreendidas mais de 20 mil garrafas de bebidas, 480 mil rótulos e 113 mil recipientes vazios. Ao todo, 49 pessoas foram presas, sendo 28 delas nas operações mais recentes.

A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo informou que o próximo balanço dos casos será divulgado na segunda-feira (13).

