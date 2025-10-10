SP registra 25 casos confirmados de intoxicação por metanol

o estado de São Paulo registrou 25 casos confirmados de intoxicação por metanol segundo boletim da Secretaria de Estado da Saúde desta sexta-feira (10). Outros 160 casos estão sob investigação.

O número de suspeitas descartadas subiu para 189, com 37 eliminações após análises clínicas e epidemiológicas. O total de mortes permanece em cinco confirmadas, enquanto outras seis permanecem em investigação.

Ainda na sexta, a polícia desativou uma fábrica clandestina em São Bernardo do Campo que produzia bebidas alcoólicas adulteradas com metanol, uma substância altamente tóxica de uso industrial.