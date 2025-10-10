Dupla Rio-Niterói é derrotada, e Pan de 2031 será no Paraguai

Eleição da PanAm Sports, entidade que reúne os 41 comitês olímpicos nacionais das Américas, decidiu nesta sexta-feira (10) que o Pan-Americano de 2031 será realizado em Assunção. A capital do Paraguai venceu a candidatura dupla do Rio de Janeiro e de Niterói.

A eleição foi realizada em Santiago, no Chile. Assunção recebeu 28 votos, enquanto a dupla Rio-Niterói recebeu 24.

Assunção havia concorrido para receber o Pan-2027, mas sofreu derrota para Lima, no Peru.