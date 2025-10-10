Serra da Tamoios segue sem data de liberação ao trânsito

O trânsito na serra antiga da rodovia dos Tamoios não tem prazo para ser liberado. O trecho foi interditado no fim da tarde da última quinta-feira (9) por causa do alto volume de chuvas.

A informação é da concessionária Tamoios, que administra a estrada, principal acesso ao litoral norte de São Paulo.

O tráfego está fluindo com operação comboio pelo trecho de serra da estrada nova. Os veículos seguem em ritmo "pare e siga", ora no sentido litoral, ora no de São José dos Campos, acompanhada por equipes da Polícia Militar Rodoviária e da concessionária.